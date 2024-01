Jahreswechsel in Trier Aufsässige Kneipenbesucherin verletzt Polizisten – die Einsätze an Silvester

In einer Gaststätte in der Mustorstraße kam es außerdem zu einem Zwischenfall im Zusammenhang mit einer aufsässigen Besucherin. Die Polizei wurde gerufen, um die Person aus dem Lokal zu entfernen, wobei es zu Drohungen durch die Besucherin gekommen ist. Als die Person deshalb in Polizeigewahrsam gebracht werden sollte, trat sie gegen einen der Beamten, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Insgesamt wurden in der Silvesternacht drei Personen in Polizeigewahrsam genommen, so die Polizeidirektion Trier.