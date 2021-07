Blaulicht : Wilde Verfolgungsjagd in Trier mit 120 km/h: Betrunken über rote Ampeln

Wilde Verfolgungsjagd in Trier mit 120 km/h: Betrunken über rote Ampeln

Die Polizei konnte in Trier nach einer Verfolgungsjagd einen Autodieb fassen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Update Trier Das Auto hatte er in Koblenz gestohlen, doch gefasst wurde dieser Raser erst in Trier. Er ließ sich von der Polizei nicht ohne Weiteres stoppen.

Am Mittwoch, 07.07.2021 gegen 00.25 Uhr fiel einer Polizeistreife im Kreuzungsbereich Martinsufer/Ausoniusstraße ein blauer Ford auf, welcher aus Richtung Autobahn kommend das Martinsufer in Richtung Konz mit stark überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Man entschloss sich zur Nacheile und Kontrolle des Fahrzeugs, was sich allerdings zunächst schwierig gestaltete, da der Ford mit Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h bewegt wurde und auch Rot zeigende Ampeln den Fahrer nicht beeindruckten. Kurz vor der Römerbrücke gelang es den Beamten dann, das Fahrzeug zu stoppen und den 23-jährigen Fahrer zu kontrollieren.