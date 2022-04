Zeuge alarmiert Polizei : Mehrere Fahrzeuge in der Kochstraße in Trier beschädigt

Mehrere Fahrzeuge in der Kochstraße in Trier beschädigt

Trier Einem Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei direkt zu den beschädigten Autos in der Kochstraße in Trier ausrücken konnte. Auch die mutmaßlichen Täter griffen die Beamten dann auf.

Ein Zeuge hat am Mittwoch um 21.30 Uhr die Polizei alarmiert. In der Kochstraße in Trier hatte nach dessen Angaben eine Gruppe von drei Jugendlichen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Bei der Fahndung durch mehrere Streifen der Polizeiinspektion Trier wurden schließlich drei 15-Jährige kontrolliert.