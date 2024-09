Erst Trier, dann Bitburg Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei - gleich zweimal in einer Nacht

Trier/Konz/Bitburg · Ein Mann wird am frühen Montagmorgen in Konz nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei geschnappt. Doch drei Stunden später rast er wieder vor einer Streife weg - dieses Mal in Bitburg. Wie kann das sein?

02.09.2024 , 16:46 Uhr

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand