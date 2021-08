Blaulicht : Festnahme nach Raub in Trierer Bankfiliale

Festnahme nach Raub in Trierer Bankfiliale

Trier Ein 29-Jähriger wurde vor einem Monat Opfer eines Überfalls in der Sparkasse in Trier-Kürenz, dabei wurde er verletzt. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Details:

Mit einer laut Polizei „echt aussehenden Schusswaffe“ bedrohte ein Räuber in der Nacht zum 18. Juli einen 29-Jährigen in der Bankfiliale in der Trierer Domänenstraße.