Großeinsatz der Polizei Ladenbesitzer jagt Dieb mit Schreckschusswaffe durch Trierer Alleencenter

Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es am Samstagmittag im Trierer Alleencenter. Zeugen alarmierten die Polizei, es sei ein Mann mit einer Pistole im Alleencenter gesehen worden. Sofort rückte die Polizei nach eigener Aussage mit einer Vielzahl von Beamten in besonderer Schutzkleidung an. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Ladenbesitzer einen Ladendieb mit einer Schreckschusspistole bedroht hat, nachdem dieser etwas aus seinem Laden im Bahnhofsviertel gestohlen hatte. Die Polizei löste die Situation auf und erstattete Strafanzeige gegen beide Männer. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für Unbeteiligte.