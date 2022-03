Blaulicht : Nach Leichenfund in Trierer Hotel - Erklärung von Staatsanwaltschaft erwartet (Fotos)

Foto: Rainer Neubert 6 Bilder Tote Person in Trierer Hotel - Polizei ermittelt

Trier Großes Polizeiaufgebot am Montag in einem Trierer Hotel. Dort wurden nach dem Fund einer Frauenleiche die Spuren gesichert. Am heutigen Dienstag will die Staatsanwaltschaft eine Erklärung abgeben. Was bisher zu dem möglichen Tötungsdelikt bekannt ist.

Eine leblose Frau ist am Montagvormittag, 28. März, in einem Hotelzimmer in der Trierer Innenstadt aufgefunden worden. Die Ermittler schließen ein Tötungsdelikt nicht aus. Die Kriminaldirektion Trier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ermittlungen zu möglichem Tötungsdelikt in Trier laufen

„Wir stehen ganz am Anfang der Ermittlungen und können deshalb noch keine weiteren Informationen geben", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Trier. Das fragliche Hotel liegt in der Deutschherrenstraße, nur wenige hundert Meter von der Trierer Innenstadt entfernt. „Willkommen in Triers kleinem Stadthotel“, so wirbt das Haus in seinem Prospekt.

Den ganzen Tag über sind dort am Montag Kriminalbeamte dabei, Spuren zu sichern und Hinweise darauf zu finden, ob es sich um eine Gewalttat handelt. Am späten Nachmittag parkt ein Leichenwagen in der von der Polizei abgesperrten menschenleeren Straße. „Wir können keine Auskunft geben“, sagt ein Beamter vor Ort auf die Nachfragen unserer Redaktion. Mit der Staatsanwaltschaft sei abgesprochen, dass am Dienstag die Öffentlichkeit über Details informiert werden soll.

Polizei sichert den möglichen Tatort und Spuren im Hotel