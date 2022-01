Blaulicht : Täter verfolgen Lastwagen von Trier nach Waldrach – Fahrer wurde brutal geschlagen

Mehrere unbekannte Personen haben einen Lebensmittellieferanten verfolgt – von Trier bis nach Waldrach. Dort haben sie ihn gestellt und geschlagen. Auch die Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr kam es am Dienstag, 11. Januar, gegen 13.30 Uhr, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in der Straße Am Trimmelter Hof in Trier. Das meldet die Polizei Schweich. Dabei wurde der Fahrer eines Lastwagens, der den dortigen Lebensmittelmarkt belieferte, von dem Fahrer eines gelben Lastwagens mit Kranaufsatz genötigt. Doch dabei blieb es nicht. Kurz darauf stieg der Fahrer des zweiten Lastwagens in einen silbernen Mini um und folgte dem Lieferfahrzeug, der zu einer weiteren Auslieferung nach Waldrach fuhr.