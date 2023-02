Blaulicht : Unfall in Trier: Auto prallt gegen Laterne

Unfall in Trier: Auto prallt gegen Laterne

Ein Autofahrer ist in Trier mit seinem Fahrzeug gegen eine Laterne geprallt - nicht der einzige Vorfall, den die Polizei vom Wochenende meldet.

Bei einem laut Polizei spektakulären Verkehrsunfall am Freitagabend in der Luxemburger Straße hat sich ein Autofahrer verletzt.

Der Fahrer erlitt durch den Unfall diverse Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine Teilsperrung der Luxemburger Straße unumgänglich geworden. Weitere Details zum Unfall wurden nicht genannt.

Vorsicht Blitzer: An diesen Standorten wird in der Region kontrolliert

Verkehr : Vorsicht Blitzer: An diesen Standorten wird in der Region kontrolliert

Betrunkener Mann klaut Auto in Trier-Ehrang – und baut Unfall

Drogen und Alkohol : Betrunkener Mann klaut Auto in Trier-Ehrang – und baut Unfall

Polizei Trier: 115 Einsätze am Wochenende

Insgesamt war die Polizei Trier am vergangenen Wochenende 115 mal im Einsatz, davon mit 24 Strafanzeigen in Folge und 22 Verkehrsunfällen. Das Wochenende wurde als „überwiegend ruhig“ bewertet.

So musste die Polizei in den Clubs und Kneipen in der Innenstadt zur Nachtzeit einzelne Auseinandersetzungen klären, die Anzeigen wegen Körperverletzung zur Folge hatten. Ebenso mussten Strafverfahren wegen Zechbetrugs eingeleitet werden, da Gäste ohne Rechnungsbegleichung die jeweiligen Örtlichkeiten verlassen hatten.