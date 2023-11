Passant kommt zu Hilfe Polizei sucht Zeugen: Männer sollen Frau in Trierer Innenstadt belästigt haben

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstagabend, 23. November, auf einem Parkplatz in der Trierer Innenstadt ereignet hat. Gegen 18:30 Uhr ging eine 20-jährige Frau zum Rindertanzplatz, um in ihr Auto einzusteigen und wegzufahren. Dort hielten sich drei Männer am Auto auf. Sie bedrängten und belästigten die junge Frau, einer der Männer schubste sie und ein weiterer ergriff sie am Arm.