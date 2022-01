Feuerwehreinsatz : Brand in Wohnhaus im Mäusheckerweg in Trier - Warum der Einsatz kompliziert ist (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 8 Bilder Feuer in Wohnhaus im Mäuseckerweg

Trier Die Feuerwehr ist gegen 16.30 Uhr nach Trier-Pfalzel in den Mäusheckerweg ausgerückt. Dort brennt es an einer Doppelhaushälfte. Warum der Brandherd nicht so leicht zu finden ist.

Im Mäusheckerweg in Trier-Pfalzel brennt laut Feuerwehr ein Wohnhaus. Nachbarn hatten gegen 16.26 Uhr die Feuerwehr alarmiert, da die Bewohner nicht zu Hause waren.

Die Einsatzkräfte konnten an der Einsatzstelle eine starke Rauchentwicklung aus der angebauten Garage erkennen, diese sei mittlerweile eingedämmt.

Das Problem bei dem Löscheinsatz: Die Ensatzkräfte suchen derzeit nach dem Brandherd, der sich wahrscheinlich in der Wand versteckt. Dafür müssen die Einsatzkräfte die Wand an der Garage öffnen. Der Einsatz wird deshalb weiter andauern.

Vor Ort sind der Löschzug der Berufsfeuerwehr Trier, Wache I und II, die Freiwillige Feuerwehr Pfalzel, der Führungsdienst der