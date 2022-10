Auto war aus Firma gestohlen : Nach Unfallflucht: Mann am Trierer Pferdemarkt festgenommen

Nach Unfallflucht: Mann am Trierer Pferdemarkt festgenommen

Trier Ein Mann wurde am Samstag am Pferdemarkt festgenommen. Er hatte mit einem gestohlenen Auto einen Unfall gebaut und war geflüchtet.

Am Samstag kam es zu einem Polizeieinsatz in der Innenstadt von Trier: Die Polizei nahm einen Mann fest, der beschuldigt wird, mit einem gestohlenen Auto einen Unfall gebaut zu haben und danach geflüchtet zu sein.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war es zu einem Einbruch in eine Firma in Trier-Nord gekommen. Hierbei wurde unter anderem ein Auto entwendet.