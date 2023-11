Mann von Zug erfasst Zugverspätungen zwischen Trier und Wittlich nach tödlichem Unfall

Trier · Ein Mann wurde am Donnerstagabend in der Nähe des Trierer Bahnhofs von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Er verstarb später im Krankenhaus. Die Zugstrecke musste zwischenzeitlich in beiden Richtungen gesperrt werden.

10.11.2023 , 07:21 Uhr

