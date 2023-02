Diebstahl im Bordell : Zwei Unbekannte bestehlen Bordell-Besucher – der war vorher im Treppenhaus eingeschlafen

Trier Die Kripo hat die Ermittlungen in einem Fall übernommen, bei dem ein schlafender Bordell-Besucher ausgeraubt wurde.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl in einem Bordell am Trierer Hauptbahnhof geben könnten. Am 1. November 2022 war ein Mann um 3:30 in ein Bordell in der Nähe des Hauptbahnhofs gegangen. Weil er betrunken war, war er allerdings im Treppenhaus eingeschlafen. Um 4:08 Uhr betraten dann zwei bislang unbekannte Männer das Bordell und fanden den schlafenden Mann. Die beiden haben wohl die Gunst der Stunde genutzt und dem Mann eine Armbanduhr der Marke Hugo Boss, ein iPhone XS und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen. Noch während der Tat wachte der Betrunkene auf. Nach einem kurzen Gerangel ergriffen die beiden Diebe die Flucht.