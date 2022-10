Polizeieinsatz : Gaststättenmitarbeiter in Trier mit abgebrochener Flasche schwer verletzt

Trier In Trier ist in der Nacht zum Samstag ein Bediensteter einer Gaststätte von einem Mann mit einer Flasche schwer verletzt worden. Was darüber bisher bekannt ist.

Offenbar ohne ersichtlichen Grund und ohne vorausgegangenen Streit hat ein Mann in Trier den Bediensteten einer Gaststätte mit einer abgebrochenen Bierflasche angestochen und schwer verletzt. Nach Angaben anderer Gaststättenmitarbeiter eines Restaurants am Trierer Stockplatz soll sich der Vorfall gegen 0.40 am frühen Samstagmorgen ereignet haben. Nach der Tat war der Mann wohl zu Fuß flüchtig und wurde von einem großen Polizeiaufgebot in der Trierer Innenstadt gesucht. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter soll bis in die frühen Morgenstunden noch flüchtig gewesen sein. Die Trierer Kriminalpolizei wollte zu der Tat und den Ermittlungen am Samstagmorgen noch keine näheren Angaben machen.