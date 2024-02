Polizei zieht Dienstwaffe Kettensägen-Mann war auch an Rosenmontag 2023 schon in Schlägerei verwickelt

„Insgesamt positiv“: So lautet das Resümee der Polizei zum Rosenmontag in Trier. Für einen Tag, an dem mehr als 120.000 Menschen in der Stadt unterwegs waren, um zu feiern – teils stark alkoholisiert – dürfte das stimmen. Insgesamt stellte die Polizei in Trier „nur“ sechs Körperverletzungsdelikte fest. Eine überschaubare Zahl für eine Großstadt im Karnevalsrausch.