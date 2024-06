Bedrohte eine Gruppe In Trierer Innenstadt: Mann zückt im Streit plötzlich vermeintliche Schusswaffe

Update | Trier · Ein Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag für einen größeren Polizeieinsatz in Trier gesorgt. Der Grund: Er war mit einer Gruppe in Streit geraten und zückte daraufhin eine Waffe – und die sah täuschend echt aus.

22.06.2024 , 13:22 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es wegen einer Fake-Waffe zu einem größeren Polizeieinsatz in der Trierer Innenstadt (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler