Familienstreit eskaliert Neue Infos zu versuchtem Tötungsdelikt in Trier-Nord – Zustand der Verletzten weiterhin kritisch

Die Polizei rief sofort Notarzt und Rettungsdienst und forderte auch Verstärkung an. Etliche Streifen- und andere Einsatzwagen postierten sich anschließend in der Theobaldstraße. Inzwischen ist bekannt, dass es bei dem Vorfall um einen eskalierten Familienstreit in der gemeinsamen Wohnung der beiden Personen ging. Der 35-Jährige steht im Verdacht, der Frau lebensbedrohliche Stichverletzungen am Hals und an der Brust zugefügt zu haben.