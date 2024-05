Am Wochenende Mehrere Diebstähle in der Trierer Fußgängerzone

Zwei Menschen wurden am vergangenen Wochenende Opfer eines Diebstahls in der Trierer Fußgängerzone. Wie die Polizei mitteilt, kam es zunächst am frühen Freitagabend, zwischen 17 und 18 Uhr, zu einem Taschendiebstahl in der Fleischstraße. Ein soll einem Passanten den Geldbeutel aus der Hosentasche geklaut haben. Der Verdächtige wird durch die Polizei folgendermaßen beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, sportlich, mit einem blonden Kurzhaarschnitt.