Am Wochenende Einbruchserie in Trier: Täter schlagen mehrfach in Kleingärten zu

Trier · Am Wochenende sind unbekannte Täter gewaltsam in Kleingartenparzellen Am Grüneberg eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

04.12.2023 , 13:48 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Carsten Rehder