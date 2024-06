Polizei sucht Zeugen Diebstahl mehrerer Motorräder in Trier

Als die Polizei vor Ort war, waren die Täter bereits weg: Unbekannte stahlen am Dienstag, 4. Juni, gegen 23.45 Uhr zwei Motorräder im Wert von knapp 50.000 Euro aus einer Firma in der Niederkircherstraße in Trier. Das melden die Behörden. Eine rote Ducati Panigale V4 und eine orange KTM 450 EXC-F. Der Wachdienst alarmierte die Polizei, die am Tatort allerdings keine Täter mehr fand.