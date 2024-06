Bilanz im Überblick Mehrere Schlägereien auf dem Trierer Domfreihof am Wochenende

Hier habe ein 16-Jähriger in einem Linienbus randaliert und sei aggressiv gegenüber anderen Passagieren gewesen. Nachdem die alarmierte Polizei den Jugendlichen aus dem Bus herauszitierte, habe dieser zunächst versucht, den Bus am Wegfahren zu hindern und „zeigte sich auch den eingesetzten Kräften gegenüber in aggressiver und bedrohlicher Weise“, so die Polizei in ihrer Mitteilung.