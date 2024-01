Straßensperrung Mehrtägige Sperrung wegen Rohrbruchs in der Trierer Innenstadt – Busse werden umgeleitet

Die Stadtbusse der Linien 5 und 80 in Richtung Innenstadt werden ab der Haltestelle Wilhelm-Leuschner-Straße über die Zurmaiener Straße und Ascoli-Piceno-Straße umgeleitet. Die Haltestellen Benediktinerstraße, St.-Mergener-Straße und Remigiusstraße werden aufgehoben und an die Haltestellen Wilhelm-Leuschner-Straße, An der Jugendherberge und Zurlaubener Ufer verlegt.