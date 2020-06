Zeugen gesucht : Motorradfahrer bedrängen Beetlefahrer

Trier Wer hat etwas gesehen? Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr am Montag gegen 20 Uhr der Fahrer eines blauen VW-Beetle auf er linken Spur der Kaiserstraße in Trier.

Beim Abbiegen auf das St.Barbara-Ufer bedrängten ihn zwei Motorradfahrer und versuchten unter anderem links an ihm vorbeizufahren. Auch nachdem er auf die rechte Spur wechselte, bedrängten sie ihn von der Seite oder setzten sich vor ihn und bremsten anschließend scharf ab.

Dieses Fahrverhalten erstreckte sich bis zur Gabelung der B 51 in Fahrtrichtung Konz.