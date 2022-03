Blaulicht : Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer am Trierer Martinsufer

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Trier Am Donnerstagmorgen kam es am Trierer Martinsufer zu einem Unfall mit einem Motorrad. Die Polizei sucht nun Zeugen. Was passiert ist.

Am Donnerstag, den 10. März, kam es morgens gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Ausoniusstraße/Martinsufer, teilt die Polizei mit. Ein bis dato unbekannter dunkler VW Golf missachtete beim Rechtsabbiegen vom Katharinenufer in die Ausoniusstraße die Vorfahrt eines aus Richtung Martinsufer kommenden Motorradfahrers.

Der Motorradfahrer bremste stark ab, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte er verletzte sich am rechten Arm. Der Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert werden. Der schwarze Golf entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.