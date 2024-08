Zum Feierabendverkehr Unfall in der Luxemburger Straße in Trier – Motorradfahrer schwer verletzt

Trier · In der Luxemburger Straße ist ein Motorradfahrer am frühen Montagabend gegen einen Zaun geprallt. Derzeit ist eine Spur gesperrt. Was bisher bekannt ist.

05.08.2024 , 17:35 Uhr

Am Montag, 5. August, gab es einen Unfall in der Luxemburger Straße in Trier (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner