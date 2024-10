Zurmaiener Straße Müllcontainer brennt in Trier – auch Gebäude beschädigt

Die Trierer Feuerwehr ist am frühen Dienstagmorgen, 1. Oktober, gegen 4.10 Uhr in die Zurmaiener Straße in Trier ausgerückt. Dort hat ein Müllcontainer an einem Gebäude gebrannt, auch das Gebäude wurde beschädigt. Der Einsatz dauerte laut Pressemitteilung der Feuerwehr etwa eine halbe Stunde. Verletzt wurde demnach niemand. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier Wache 1 und 2, insgesamt etwa 15 Einsatzkräfte.