Flucht in Trier Mutmaßlicher Dealer am Palastgarten verhaftet – wegen Verkehrskontrolle

In Trier ist ein Mann wegen mutmaßlichem Handel mit Betäubungsmitteln festgenommen wurden. Am Mittwochnachmittag, den 21. August, fiel einer Streife der Polizeiwache Innenstadt gegen 16.30 Uhr in der Weberbach nahe des Palastgartens ein E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen auf. Er war laut Schilderung der Polizei in Richtung Kreisverwaltung unterwegs. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, versuchte dieser mit seinem Gefährt durch die Banthusstraße vor der Polizeistreife zu flüchten.