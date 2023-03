36 Einbrüche Nach Einbruchs-Serie: Diebes-Trio in Trier verurteilt

Das Landgericht Trier hat das Trio am 7. Februar 2023 verurteilt. Zwei Angeklagte erhielten wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls in 21 Fällen, des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls in einem Fall sowie des Diebstahls in vier Fällen, eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Der dritte Angeklagte wurde wegen der Beihilfe zum schweren Wohnungseinbruchsdiebstahl in drei Fällen sowie der Beihilfe zum versuchten schweren Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Fall zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Das Urteil gegen zwei der Männer ist rechtskräftig, der dritte hat Revision eingelegt.