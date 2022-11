Fiese Masche : Nach Schockanruf: Trierer Opfer übergibt 20.000 Euro an Betrüger

Nach Schockanruf: Trierer Opfer übergibt 20.000 Euro an Betrüger

Trier Mit einer dreisten Lügengeschichte haben Kriminelle eine große Summe Bargeld an sich gebracht. Die Geldübergabe fand mitten in Trier statt, die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Am 11. November kam es im Bereich Trier zu diversen Anrufen, die laut Polizei unter die Kategorie der "Schockanrufe" fallen. Hierbei meldet sich das angebliche Kind des Geschädigten und gibt an, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, wobei eine andere Person verstorben sei. Im Laufe des Gespräches wird von einem angeblichen Polizeibeamten und Staatsanwalt Geld gefordert, damit das Kind nicht ins Gefängnis muss. Es wird ein Ort vereinbart, an dem der Geschädigte das Geld übergibt.