Feuer in Trier-Mariahof : Nach Tod von 101-Jährigem bei Wohnungsbrand: Brandursache steht fest (Fotos/Video)

Feuer in Trier-Mariahof

Trier Zu dem tragischen Wohnungsbrand am Samstag, 4. Februar, in Trier-Mariahof gibt es neue Informationen. Bei dem Feuer war ein 101-jähriger Mann ums Leben gekommen. Jetzt steht die Brandursache fest.

