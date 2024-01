Kennzeichen teilweise bekannt Nach Unfall in Trier sucht die Polizei mit diesen Infos nach einem BMW

Nach einem Unfall im Trierer Stadtgebiet sucht die Polizei nach einem BMW-Fahrer. Ein abrupter Fahrspurwechsel hatte am Montag, den 29. Januar, gegen 09.30 Uhr auf dem Martinsufer in Richtung Römerbrücke zu einem Unfall geführt. Als der mutmaßliche Unfallverursacher die Fahrspur wechselte, konnte das direkt folgende Fahrzeug noch rechtzeitig bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Wiederum dahinter folgte ein weiteres Auto, dem das nicht mehr gelang. An zwei Autos entstand durch die Kollision Sachschaden.