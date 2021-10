Feuer : Einsatz der Feuerwehr in Trier-Nord: Brand in Wohnung ausgebrochen

Einsatz der Feuerwehr in Trier-Nord: Brand in Wohnung ausgebrochen

Trier Aufregung wegen eines Wohnungsbrandes: Am Nachmittag eilten Kräfte der Feuerwehr nach Trier-Nord, um ein Feuer zu löschen, das in einer Küche ausgebrochen war.

Am Dienstag brach nachmittags in der Benediktinerstraße in Trier ein Feuer aus. Laut ersten Angaben handelte es sich um einen Wohnungsbrand, der in einem Ofen ausgebrochen war. Schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten Polizeikräfte vor Ort zum Feuerlöscher gegriffen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.