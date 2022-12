Im Berufsverkehr : Unfall in Trier-Nord: Fußgänger beim Verteilerkreis angefahren

Foto: TV/Agentur Siko 7 Bilder Unfall in Trier-Nord: Fußgänger beim Verteilerkreis angefahren

Trier Am Verteilerring in Trier-Nord kam es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Was bisher bekannt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Siko Agentur

Nach ersten Informationen hat ein Kleinwagen, der die Parkstraße in Richtung Verteiler-Nord fuhr, einen Fußgänger gegen 17.55 Uhr auf dem Fußgängerüberweg angefahren. Die Person ist mit voller Wucht in die Windschutzscheibe geflogen.

Der Notarzt des DRK Ehrang versorgte den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Wie schwer die Person verletzt ist, konnte die Polizei nicht sagen.