Blaulicht : Unfall in Trier-Nord: Läufer beim Verteilerkreis von Auto erfasst

Foto: TV/Agentur Siko 7 Bilder Unfall in Trier-Nord: Fußgänger beim Verteilerkreis angefahren

Update Trier Ein Läufer ist am frühen Dienstagabend am Verteilerring in Trier-Nord von einem Auto erfasst worden. Was bisher bekannt ist.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein schwarzes Auto den Läufer gegen 18 Uhr Uhr im Bereich der Fußgängerüberwege angefahren. Die Person wurde dabei schwer verletzt und in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

Die 25-Jährige Fahrzeugführerin stand unter Schock, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Ihr Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten angeordnet.

Während des Berufsverkehrs kam es zu Behinderungen. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Trier sowie die Berufsfeuerwehr Trier mit einem Rettungswagen.