Laut Zeugenberichten Randaliererin in Trier-Nord schlägt wahllos gegen geparkte Autos

Eine Frau hat in Trier-Nord im Straßenzug Wasserweg/Balthasar-Neumann-Straße/Thebäerstraße/Maximinstraße in der Nacht von Freitag, 12. Mai, auf Samstag, 13. Mai, randaliert. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. So sollen Zeugen angegeben haben, dass die Frau wahllos gegen mehrere PKW schlug. Die Polizei konnte jedoch zunächst keine Schäden feststellen.