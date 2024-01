Für knapp eine Stunde Stromausfall in Trier-Nord am Donnerstagmorgen

In der Schöndorfer Straße in Trier ist es am Donnerstag, 11. Januar, gegen 6.14 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Die Stadtwerke konnten vor Ort als Ursache identifizieren, dass der Netztransformator ausgelöst hatte. Bereits um 7.10 Uhr war das Netz laut Pressemitteilung umgeschaltet und der Strom lief wieder.