Unbekannte Einbrecher haben aus einer Autowerkstatt in der Ruwerer Straße Bargeld gestohlen.

Bereits in der vergangenen Woche in der Nacht von Donnerstag, 23. August auf Freitag, 24. August, sind bisher unbekannte Täter in eine KFZ-Werkstatt in der Ruwerer Straße in Trier-Nord eingebrochen. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Sie hebelten ein Lüftungsgitter auf und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.

Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290.