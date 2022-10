Im Feierabendverkehr : Zwei Busse kollidieren in Trier-Nord (Update)

Foto: dpa/Stefan Puchner

Update Trier Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Unfall in der Nordallee. Was bisher bekannt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Agentur Siko und TV REDAKTION

Zwei Busse sind in der Nordallee Ecke Lindenstraße gegen 15.50 Uhr kollidiert. An der Unfallstelle ist die Straße dadurch zeitweise nur einspurig befahrbar, es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Auf Volksfreund-Nachfrage teilt die Polizei mit, dass beide Busse noch fahrtüchtig seien und der Verkehr daher schon bald wieder auf beiden Spuren freigegeben werden kann.