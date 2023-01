Riesenstau : Auffahrunfall legt morgendlichen Berufsverkehr in Olewig lahm

Trier-Olewig Wegen eines Auffahrunfalls musste die Riesling-Weinstraße in Olewig am Dienstagmorgen in Richtung Innenstadt für eine Dreiviertelstunde gesperrt werden. Dadurch bildeten sich massive Staus im Berufsverkehr. Eine Fahrerin wurde verletzt.