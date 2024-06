Etwa 16 Einsatzkräfte Deshalb ist die Feuerwehr mitten in der Nacht nach Pallien ausgerückt

Alarm für die Feuerwehr: Die Einsatzkräfte wurden am frühen Donnerstagmorgen, 13. Juni, gegen 1.32 Uhr nach Trier-Pallien in die Straße Auf der Jüngt alarmiert. Dort hat eine Brandmeldeanlage ausgeschlagen. Vor Ort sei eine Rauchentwicklung im Keller festgestellt worden, heißt es in der Pressemitteilung zu dem Vorfall. Ursache war ein Schmorbrand eines Kompressors der Heizung.