Nach einem Parkunfall auf dem Trierer Augustinerhof sucht die Polizei Zeugen. red

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Sonntag, 2. Dezember, zwischen 15.40 Uhr und 17.25 Uhr auf dem Parkplatz Am Augustinerhof in unmittelbarer Nähe des Stadttheaters mit seinem Auto einen geparkten Audi Q 5 gestreift.Dabei sei ein Sachschaden von 3500 Euro entstanden, wie die Polizei am Dienstagabend, 11. Dezember, mitgeteilt hat.

Der Unfallverursacher fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen, Telefon: 0651/9779-320.