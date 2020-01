Zeugen gesucht : Unfallflucht vom Irminenfreihof

Foto: Fritz-Peter Linden

Trier Auf dem Parkplatz Irminenfreihof in der Böhmerstraße in der Trierer Innenstadt ist am Donnerstag, 2. Januar, ein unbekannter Wagen gegen ein abgestelltes Auto geprallt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Passiert sein muss der Unfall laut Polizeibericht zwischen 12 und 14.15 Uhr. Der Unfallverursacher floh, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beschädigt wurde ein VW Sharan, der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.