Auf dem Parkplatz des Supermarktes Edeka in der Rotbachstraße in Heiligkreuz ist am Samstag, 14. Juli, gegen 13.40 Uhr ein geparktes Auto von einem unbekannten Fahrer eines anderen Autos beschädigt worden. red