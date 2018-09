später lesen Polizei Kotflügel zerkratzt, 1000 Euro Schaden, Verursacher flieht Teilen

Einen Schaden von etwa 1000 Euro hat ein Unbekannter an einem Audi A7 verursacht, der am vergangenen Samstag zwischen 22.30 und 23 Uhr auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarkts Idil in der Paulinstraße in Trier geparkt war. red