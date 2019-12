Pellinger Straße : Auto rollt zurück – Unfall

Trier An der Kreuzung Zum Römersprudel/Pellinger Straße hat es am Freitag einen kleinen Unfall gegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht einen roten Kleinwagen, der am Freitag, 6. Dezember, in einen Unfall in der Straße Zum Römersprudel in Trier-Feyen verwickelt gewesen sein könnte.