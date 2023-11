Am Zurlaubener Ufer Person in der Mosel in Trier gefunden – Ermittlungen laufen

Trier · Am Zurlaubener Ufer in Trier ist nach bisherigen Informationen am Donnerstagnachmittag eine Person in der Mosel gefunden worden. Rettungswagen und Kripo waren in einem längeren Einsatz vor Ort.

16.11.2023 , 20:10 Uhr

Die gefundene Person trieb an dieser Stelle teilweise in der Mosel. Foto: Agentur Siko