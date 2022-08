Über 100 Einsatzkräfte vor Ort : Personen in brennendem Haus in Trier gefangen - Mann erleidet lebensgefährliche Brandverletzungen

Mehrere Bewohner waren wegen einem brennenden Treppenhaus in Trier-Feyen in ihren Wohnungen gefangen. Sie wurden mit Leitern und Sprungtüchern gerettet. Foto: Stadt Trier

Trier Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz in der Straße am Römersprudel in Trier-Feyen ausrücken. Mehrere Bewohner waren wegen einem brennenden Treppenhaus in ihren Wohnungen gefangen. Sie mussten mit Leitern und Sprungtüchern gerettet werden.

Das Obergeschoss des Hauses am Römersprudel stand bei Eintreffen der Feuerwehr komplett in Flammen, meldet der Pressesprecher der Stadt Trier. Ein Mann hatte sich schwerverletzt auf einen Balkon gerettet und musste aus fünf Metern Höhe in ein Sprungtuch der Feuerwehr springen. Er wurde mit lebensgefährlichen Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht. In einer anderen Wohnung war eine dreiköpfige Familie in ihrer Wohnung eingeschlossen, da das Treppenhaus Feuer gefangen hatte. Die Eltern und ihr Kind wurden mit Rettungsleitern aus der Wohnung befreit und blieben unverletzt. Ein weiterer Bewohner entkam mit Rauchgasvergiftung aus dem Gebäude.