Unbekannte sind in einen Keller in Trier-Pfalzel eingestiegen. Der Einbruch blieb zunächst offenbar unbemerkt. red

Der Einbruch muss zwischen Sonntag, 8. Juli, und Donnerstag, 12. Juli, passiert sein, wie die Polizei am späten Freitagabend mitteilte. Beim Einstieg der Unbekannten in das Wohnhaus Nummer 6 in der Straße am Mühlenteich in Trier-Pfalzel machten die unbekannten Täter zwar keine Beute, verursachten aber einen Sachschaden.

Die Polizei Schweich sucht Zeugen, Telefon: 06502/91570.