Tod nach Feuer Frau stirbt nach Wohnungsbrand in Trier-Pfalzel - Neue Infos zur Brandursache

Kurz vor dem Jahreswechsel war es in der Nacht zum Freitag, 29. Dezember, um 2.40 Uhr in Trier-Pfalzel in der Straße „Im Bungert“ zu einem Wohnungsbrand gekommen. Eine Bewohnerin war von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.